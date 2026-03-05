スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」の記者陣が、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の優勝チームを予想。結果は、ドミニカ共和国が7票、アメリカが5票、日本が4票だった。アメリカ代表は豪華な顔ぶれをそろえ、侍ジャパンは前回大会の王者。それでも多くの記者が、別の“スーパーチーム”であるドミニカ共和国が優勝すると見ている。「日本は2023年ほどの強力な陣容ではない。アメリカは投手陣を厚くしたが、大