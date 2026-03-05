「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）広島の床田寛樹投手と森下暢仁投手がそろって今年初の対外試合登板に臨み、無失点投球を披露した。新井監督の主な一問一答は以下の通り。◇◇−床田、森下について。「２人ともまずまず良かったと思います」−打線について。相手が好投手だった。「２人（山下、ジェリー）とも真っすぐが強い投手。ヒット４本か。点は入らなかったけど、内容の