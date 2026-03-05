アメリカホワイトハウスの報道官は4日イランへの軍事作戦をめぐり、トランプ大統領がクルド人指導者を会談を行ったと明かしました。体制転換に向けた軍事支援などを協議をした可能性があります。複数のアメリカメディアはイランの体制転換に向けた「国民の蜂起」を促すため、トランプ政権がイラクのクルド人指導者らと軍事支援などに向けて協議を続けていると報じています。これについてホワイトハウスのレビット報道官は会見で、