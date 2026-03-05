4年ぶり復活の「ヴェゼル RS」！2025年10月24日、ホンダはコンパクトSUV「VEZEL（ヴェゼル）」に新グレード「e：HEV RS」を設定し、発売しました。初代ヴェゼルは2013年12月19日に登場しました。【画像】超カッコいい！ これがホンダの「新たなコンパクトSUV」です！（30枚以上）SUVの力強さとクーペの落ち着き、そしてミニバンのような扱いやすさ、さらには燃費性能まで、さまざまな価値を高次元で融合させた新しいクルマと