私（カオリ）は、夫のシンイチと娘のカリン（3才）との3人家族。義実家は車で30分ほどの距離で、義母と義父、そして義祖母の3人が同居しています。義祖母は自分の価値観で物事を進めたがる傾向があり、いろいろなことに口出しをしてきます。私や夫が困っていると、いつも盾になってくれるのが義母でした。一方で義母はいつも義祖母に嫌味を言われています。私はどうして義母はいつまでも義祖母と同居をしているんだろう……と不思