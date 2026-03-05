＜ダイキンオーキッドレディス初日◇5日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアーが、今年も沖縄で開幕した。 全37試合の長いレースを制し、年間女王の座につくのは誰になるのか？ その展望を青木瀬令奈のコーチ兼キャディを務める大西翔太氏が占う。開幕戦前のコースや練習場では、その仕上がりぶりに目を奪われる選手も多数いたというが…それは一体？〈連続写真〉国内最強！佐久間朱莉のスイングは