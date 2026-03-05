＜ブルーベイLPGA事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米5年目のシーズンを迎える渋野日向子がクラブセッティングに変化を施した。クラブ契約フリーとなって2年目。「基本のボールはドローかな」というテーマを軸に、オフにテストを重ねてきたという。【写真】テーラーずくめ！シブコの最新セッティングドライバー、フェアウェイウッド、ユーティリティはすべて、テーラーメイドの最新モ