＜ブルーベイLPGA事前情報◇4日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞原英莉花の2026年シーズンが、いよいよ幕を開ける。昨年は米下部エプソン・ツアーに参戦し、優勝を飾るなどポイントランキング5位でフィニッシュ。“昇格”を果たし米ツアーメンバー入りを決めた。【写真】現地で撮影！原英莉花の最新セッティングルーキーイヤー自身初戦となる今大会は、“東洋のハワイ”と呼ばれる中国・海南島が舞