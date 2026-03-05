「オープン戦、オリックス２−０広島」（４日、京セラドーム大阪）開幕投手候補の２人が共演じゃ！広島の床田寛樹投手と森下暢仁投手がそろって今年初の対外試合登板に臨み、無失点投球を披露した。床田が「いい緊張感で投げられたので良かった」と笑みをこぼすと、森下は「これを継続していけるように」と充実感。ローテの柱の盤石具合が光った。先発した床田は２四球を与えながらも２回無安打無失点。オフから直球の質に注