男子SP演技する中田璃士＝タリン（共同）【タリン共同】フィギュアスケートの世界ジュニア選手権は4日、エストニアの首都タリンで開幕し、男子ショートプログラム（SP）は17歳の中田璃士（TOKIOインカラミ）が自己ベストの89.51点で首位に立った。ジュニアでは世界歴代最高得点。2位のソ・ミンギュ（韓国）と3.18点差で迎える6日（日本時間7日）のフリーで、日本男子初の2連覇に挑む。蛯原大弥（東京・駒場学園高）は81.53点