野球の世界一を決める国際大会「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」が５日に開幕する。デイリースポーツではお笑いコンビ・バッテリィズを本紙ＷＢＣ応援大使に任命し、６日の台湾戦（東京ドーム）で初戦を迎える侍ジャパンを応援。草野球で実際にバッテリーを組みコンビ結成に至り、エース（３１）は阪神ファン、寺家（３５）は中日ファンと野球愛が強い２人。注目選手を挙げ、バッテリーならではの目線から分析し