ユニットコムは3月5日、全国のパソコン工房・グッドウィルの店舗でパソコン工房会員限定のキャンペーン「決算ウルトラ還元祭」を開始した。実施期間は3月31日（火）まで。パソコン工房「決算ウルトラ還元祭」開始！ 3月31日までの期間限定で人気ゲーミングPCなど対象製品で還元期間中、対象の新品PCを購入することで参加できるキャンペーン施策。構成に応じて最大3万円分の還元が付与されるというもので、店舗では店舗で利用できる