【その他の画像・動画等を元記事で観る】ALIの新曲「FUNKIN’ BEAUTIFUL feat. ZORN」が4月7日(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送開始のTVアニメ「左ききのエレン」OPテーマに決定した。自らの才能の限界に苦しみながらも“何か”になる事を夢見る凡人・光一と、圧倒的な才能ゆえに苦悩する孤高の天才・エレン。デザイナーの道を選んだ光一は百戦錬磨の広告業界のクリエイターたちと、世界のアートシーンに飛び込んだエレンは怪物ア