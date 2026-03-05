ダウンスイングは右股関節を動かさずに足踏みする感じ！ 右股関節を動かさずに足踏みする感じでダウンスイング ダウンスイングは右サイドを軸に回るため、右足が大事になります。右上腕を体側につけて回れれば右ヒザは伸びず斜めのまま。これによってクラブを斜めに下ろせま