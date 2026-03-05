今日5日は沖縄から近畿で気圧が下がるでしょう。6日(金)は九州から北海道で、7日(土)は沖縄や関東から北海道で気圧が下がりそうです。東京など影響度が大きくなる所もありますので、頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに注意。今週末にかけて気温のアップダウンも大きくなるでしょう。体調管理に注意が必要です。今週末にかけて気圧の低下に伴う頭痛やめまいに注意今日5日は沖縄から近畿で気圧が下がり、