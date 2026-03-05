お待たせしました。日本初のDolby Vision/Atmos、そしてIMAX 12ch対応スタジオが、TOHOスタジオ内に完成しましたよ！ さて、ボンヤリしてたら、あっという間に2026年です。 もはやSF小説の時代設定みたいな年号で全くしっくりきませんし、思ったような未来じゃないのも納得がいきませんが、受け入れるしかありません。 それでもちょっとずつ未来にはなってきていますな。 去年の年の瀬に東宝スタジオの中のポストプ