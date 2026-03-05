【本日の見通し】ドル円はリスク警戒継続、明日の米雇用統計などにも注意 昨日の市場はリスク警戒の動きが一服感を見せた。有事のドル買いも落ち着いたことで、ドル円は一時156.86円を付ける展開となった。もっとも、すぐに157円台を回復するなど、ドル円の地合いは堅調。根強いリスク警戒もあり、ドル売りには慎重な姿勢が見られる。 昨日のダウ平均が反発を見せたこともあり、昨日まで大きく下げていたアジ