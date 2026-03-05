◆オープン戦ロッキーズ４―１４米国＝８回終了＝（４日、米アリゾナ州スコッツデール＝ソルトリバーフィールズアットトーキングスティック）米国が連日の２桁得点の１４点を挙げ、１４―４でロッキーズに大勝。８回で試合が終了した。ＷＢＣ開幕前のオープン戦２試合を連勝で飾った。６日（日本時間７日）Ｂ組初戦でブラジルと対戦する。米国は初回に主将のジャッジが左越えに飛距離４５３フィート（約１３８・１メートル）