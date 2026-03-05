イランの最高指導者アリ・ハメネイ師の殺害を巡り、米国とイスラエルが諜報（ちょうほう）網を駆使してイラン側の動きを監視していた実態が、欧米メディアの報道で浮かび上がってきた。イラン国内の監視カメラへのハッキングや通信傍受で得た情報を蓄積し、ハメネイ師らの所在地特定の精度を高めていたという。イラン国営メディアによると、ハメネイ師は２月２８日、首都テヘランにある邸宅の敷地内で執務中に攻撃を受け、殺害