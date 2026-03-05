カフェメニューから本格的なアメリカンメニューなどが楽しめるEggs'n Things（エッグスンシングス）は、2026年3月2日から19日まで「16 Stack Pancakes！」を国内のEggs'n ThingsおよびEggs'n Things Coffee全店舗で販売しています。最高に"アガる"アニバーサリーパンケーキ1974年にハワイで誕生したEggs'n Thingsは、日本の原宿に1号店をオープンしてから今年の3月10日で16周年を迎えます。そこで、16周年記念のアニバーサリーパン