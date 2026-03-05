○経済統計・イベントなど ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 ０９：３０豪・貿易収支 １０：３０日・３０年物利付国債の入札 １６：４５仏・鉱工業生産 １８：３０英・建設業購買担当者景気指数 １９：００ユーロ・小売売上高 ２１：３０米・チャレンジャー人員削減数 ２２：３０米・輸出入物価指数 ２２：３０米・非農業部門労働生産性（速報値） ２２：３０米・単位労働