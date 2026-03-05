４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円０６銭前後と前日と比べて７０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８２円７２銭前後と同４０銭強のユーロ安・円高だった。 一部で「イラン情報省の工作員が米中央情報局（ＣＩＡ）に間接的に接触し、戦争終結の条件を協議することを提案してきた」と報じられ、中東情勢を巡る過度な懸念が和らいだことか