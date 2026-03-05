５日の東京株式市場は主力株をはじめ幅広い銘柄に買い戻しが入り、日経平均株価は４日ぶりに大幅反発となりそうだ。前日は２０００円超の急落でマドを開け大陰線を形成し、サポートラインとして意識されていた２５日移動平均線を完全に下抜ける格好となったが、きょうは前日に下げた分を一気に取り戻す可能性がある。前日は日本だけでなくアジア株の下落が際立っており、韓国のＫＯＳＰＩが１２％あまりの暴落、台湾加権指