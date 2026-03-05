コミックス・ウェーブ・フィルムによる新作短編アニメーション映画『しらぬひ』が、8月21日より新宿バルト9ほかで全国順次ロードショーされることが決定した。 参考：韓国劇場アニメ『Your Letter』2026年公開へ配給はコミックス・ウェーブ・フィルム 本作は、『君の名は。』『すずめの戸締まり』を手がけたアニメーションスタジオ、コミックス・ウェーブ・フィルムの新作短編