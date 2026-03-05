2026年首都圏中学入試が終わった。今回は最多の受験生が集まる2月1日午前入試を取り上げる。受験者数こそ微減となったが、受験率は過去最高水準を維持した。三つの大きな特徴と七つの注目校について見ていこう。（ダイヤモンド社教育情報、森上教育研究所）新設と共学化5校の状況2026年首都圏中学入試では、三つの大きな特徴的な出来事があった。26年特有の事情として女子受験生でのサンデーショックがまず挙げられる。他の2つは