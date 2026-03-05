「酒を飲むのも仕事のうち」という表現がある。本来、酒は娯楽的な営みのはずだ。現代人が、お酒と“マジメ”に向き合ってしまうのはなぜなのか。社会学者が解説する。※本稿は、社会学者の右田裕規『「酔っぱらい」たちの日本近代 酒とアルコールの社会史』（KADOKAWA）の一部を抜粋・編集したものです。「酒を飲むのも仕事のうち」は20世紀に広がった価値観「酒を飲むのも仕事のうち」という表現がある。20世紀半ばから後半期