小米技術日本（シャオミ・ジャパン）は3月2日、持ち物の紛失防止に役立つスマートタグ「Xiaomi Tag」をXiaomi Store 各店やオンラインストアで発売した。市場想定価格は1980円で、4個入りが5980円。●利用頻度の高い場所を設定 もう見失わない新製品は、Apple「探す」、Google Android「Find Hub」ネットワークに対応したスマートタグ。近くにあるデバイスが検知できる安全なBluetoothで信号を発信し、位置情報を匿名でクラウ