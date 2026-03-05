― ダウは238ドル高と4日ぶりに反発、原油相場も落ち着き一服感 ― ＮＹダウ 48739.41 ( +238.14 ) Ｓ＆Ｐ500 6869.50 ( +52.87 ) ＮＡＳＤＡＱ 22807.48 ( +290.79 ) 米10年債利回り4.097 ( +0.028 ) ＮＹ(WTI)原油 74.66 ( +0.10 ) ＮＹ金 5134.7 ( +11.0 ) ＶＩＸ指数21.15 ( -2.42 ) シカゴ日経225先物 (円建て)56370 ( +2120 ) シカゴ日経225先物 (ド