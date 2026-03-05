大阪3月限ナイトセッション 日経225先物56380+2130 （+3.92％） TOPIX先物3775.0+137.0 （+3.76％） シカゴ日経平均先物56370+2120 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 4日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。米国・イスラエルとイランによる軍事衝突の長期化が懸念されているが、イランの情報機関が米中央情報局（CIA）と水面下で接触していると伝えられ、過