【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比75銭円高ドル安の1ドル＝156円96銭〜157円06銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1628〜38ドル、182円66〜76銭。中東情勢を巡り、イラン情報機関関係者が停戦条件に関する協議を米国側に打診していたと伝わり、「有事のドル買い」が後退。円買いドル売りが優勢となった。