女優の松たか子（48）が、9月25日公開の映画「ナギダイアリー」（監督深田晃司）に主演する。ある喪失を抱えながら、創作に没頭する彫刻家役。舞台のモデルとなった岡山県奈義町で行われた撮影を振り返り「平和で、さまざまなことに知恵を絞って、皆で助け合った日々でした。そんな生活の中で撮影したお話、楽しんでいただけたら幸いです」と呼びかけた。物語は深田監督が脚本を書き下ろしたオリジナル。立案から9年かけて完成