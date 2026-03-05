夏季を含めて日本女子最多の五輪メダル通算１０個を誇るスピードスケート女子の高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が４日、世界選手権（５〜８日、オランダ・ヘーレンフェイン）を最後に現役を退く意向をインスタグラムで表明した。五輪で金２個を含む通算１０個のメダルを獲得し、Ｗ杯通算３８勝は男女を通じて日本勢最多。輝かしい功績を誇る第一人者が決断を下した。◇◇「速くなりたい」。その一心で、スケ