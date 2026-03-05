Image:Apple スマホを充電する感覚とほぼ同じってことかな？Apple（アップル）のまったく新しいMacBook Neoは、スペックと価格からして学生にうってつけのモデル。重さに関しては13インチのM5 MacBook Airと同じ1.23kgなので、持ち運びしやすさも魅力ですが、充電用の電源アダプタやモバイルバッテリーに関しても身軽でいけちゃいそう。学生にとってはありがたい身軽さ