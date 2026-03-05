ティム・ケネリー外野手の長女、6歳になったフローレンスちゃんが来日“天使”が再降臨する。第6回WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）1次ラウンドで、「プールC」に入り、日本とも対戦するオーストラリア。2023年の前回WBCでは、東京ドームのスタンドで「レッツゴー、ジョージ！」の掛け声で応援団を牽引する3歳の少女フローレンスちゃんが話題となっていた。オーストラリアの4番ダリル・ジョージ内野手が打席に入ると、