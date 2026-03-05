「シャツ」への注目度が高まっている今シーズン。ベーシックなものもいいけれど、春に向けて買い足すなら、周りと差がつくものを選んで垢抜けを狙いたいところ。そこで今回は【LEPSIM（レプシィム）】から登場した「スエード風シャツ」をご紹介。その中から、きれいめにもカジュアルにも振りやすい上品なキャメル色にフォーカスして、その魅力と着こなし例をお届けします。 スエード風素材で着映え