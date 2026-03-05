感染症の流行は、子どもを持つ親にとってハラハラさせられることが多いものです。特に仕事に影響があると、頭を抱えてしまうことも少なくありません。これは筆者の友人・Y江が非常識な同僚に呆れかえったエピソードです。 学級閉鎖 私は自宅近くのスーパーでパートとして働いています。 先日のこと。年が明けて少しずつ欠席者が多くなっていた息子の中学校で、急に学級閉鎖が決まりました。息子