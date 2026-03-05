【モデルプレス＝2026/03/05】深田晃司監督最新作、松たか子主演『ナギダイアリー』が9月25日より新宿ピカデリー、ユーロスペースほか全国ロードショーとなることが決定。メインキャストの解禁に加え、監督・キャストからのコメントも到着した。【写真】阿部サダヲ＆松たか子、CM初共演の様子◆松たか子主演「ナギダイアリー」『淵に立つ』『LOVE LIFE』『恋愛裁判』などカンヌ、ヴェネチアをはじめ世界で高い評価を受ける深田晃司