声優の桂玲子さんが今年2月22日に亡くなったことが、3月4日にわかった。所属事務所の東京俳優生活協同組合（俳協）が公式サイトで発表した。89歳だった。 【写真】もう聞けない「ハーイ」の声声優として長い間活躍していた桂玲子さん 公式サイトでは「令和8年2月22日（日）午前9時33分、誤嚥性肺炎による呼吸不全のため永眠いたしました」と発表。葬儀については「親族の意向により、近親者のみにて相済ませました」