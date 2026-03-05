歌手の島谷ひとみが3日、自身のインスタグラムを更新。親友の人気女優とのドラマ撮影時のオフショットを公開した。 【写真】撮影の合間に伝わる関係性そっと肩に置かれた手がやさしい テレビ新広島とBSフジが共同で制作したドラマ「未来電車"あの日”をあなたへ」に出演した島谷。「私の愛して止まない故郷、広島を舞台にした心温まる作品に、親友の国仲涼子との共演は胸が高鳴る想いで喜んで友情出演させていただきました