シント＝トロイデンで活躍する後藤啓介の去就に注目ベルギー1部シント＝トロイデンに所属する日本代表FW後藤啓介が、現地で凄まじい脚光を浴びている。今季、名門アンデルレヒトからの期限付き移籍で加入した19歳のアタッカーは、公式戦で二桁得点をマークする躍進を遂げた。ベルギーメディア「VoetbalNieuws」は保有元のアンデルレヒトに状況と来季の去就を含めて注目している。後藤は今季、プレッシャーの少ない環境で経験を