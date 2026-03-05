マインツの佐野海舟が華麗なプレーを披露ドイツ・ブンデスリーガのマインツは現地時間2月28日、リーグ第24節でレバークーゼンと対戦し、1-1で引き分けた。日本代表MF佐野海舟がスタメン出場したなか、試合中に見せた華麗なプレーにクラブ公式も「カイシュウの魔法」と注目している。移籍1年目の昨季は全試合にスタメン出場を果たし、チームの６位躍進に貢献。ブンデスリーガで2シーズン目を迎えている今季も、昨季に続きチーム