映画『淵に立つ』『LOVE LIFE』『恋愛裁判』などで国際的評価を受けてきた深田晃司監督の最新作『ナギダイアリー』が、9月25日より新宿ピカデリー、ユーロスペースほか全国で公開されることが決定した。主演は松たか子。石橋静河、松山ケンイチらが共演する。【画像】深田晃司監督本作は、「第39回岸田國士戯曲賞」を受賞した平田オリザの代表作『東京ノート』にオマージュを捧げ、深田監督がオリジナル脚本を執筆。岡山県奈義