4日(現地時間)、プレミアリーグ第29節でブライトンとアーセナルが対戦し、1-0でアーセナルが勝利を収めた。ブライトンの三笘薫はこの試合に先発出場したが、左足首の負傷によって前半終了時に交代した。試合は、序盤でアーセナルが先手を奪う。9分、右サイドでボールを受けたブカヨ・サカがカットインから左足を振りぬいてシュート。これがブライトンのカルロス・バレバに当たってコースが変わってゴールに入り、アーセナルが先制