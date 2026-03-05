昨夜、丸亀市の国道11号で、オートバイと準中型貨物車が衝突する事故があり、軽二輪車に乗っていた男子高校生が死亡しました。 警察によりますと、きのう午後9時36分ごろ、丸亀市田村町の国道11号の交差点付近で、南西に向かって走っていた丸亀市原田町の男子高校生（17）のオートバイと、北東に向かって走っていた善通寺市善通寺町の準中型貨物車が衝突する事故がありました。 この事故で、オートバイに乗っ