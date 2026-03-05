「白岡宮代線」っていいます 宮代にはまだ行かない埼玉県白岡市が整備を進めていた都市計画道路「白岡宮代線」の「白岡中央大橋」が、2026年3月22日に開通します。【ホントに「駅へまっすぐ」！】これが「東北道をまたぐ新たな橋」です（地図／写真）白岡宮代線は、JR宇都宮線の白岡駅東口（埼玉県白岡市）からまっすぐ東へ延びる道路になります。東北道をまたぐ白岡中央大橋の名は市民公募で192件のなかから決定しました。