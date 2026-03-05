リンクをコピーする

▼青森県（青森地方気象台・５日５時）【津軽】くもり【下北】雪か雨後くもり【三八上北】雨か雪後くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・５日５時）【内陸】くもり【沿岸北部】雨か雪後くもり【沿岸南部】くもり後晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・５日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】くもり後時々晴れ▼秋田県（秋田地方気象台・５日５時）【沿岸】雨か雪後くもり【内陸】くもり▼山形県（山形地方気象台・５日５時）【村山】くも