ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は４日、お笑いコンビ「くりぃむしちゅー」上田晋也が４月スタートの同局系新情報番組「上田晋也のサンデーＱ」（日曜・午前１１時３５分）でＭＣを務めることを報じた。同枠では歌手・和田アキ子がＭＣを務める「アッコにおまかせ！」が２９日で終了。和田の歯に衣着せぬ発言で人気を集め、昭和、平成、令和の４０年を駆け抜けた名番組だ。後を任された上田は、初