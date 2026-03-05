プレミアリーグ第29節が4日に行われ、マンチェスター・シティとノッティンガム・フォレストが対戦した。前節終了時点で18勝5分5敗を記録し、勝ち点「59 」を積み上げているマンチェスター・シティは、首位を走るアーセナルを勝ち点差「5」で追いかけている。だが、アーセナルと比較すると消化試合数が1つ少ないため、直接対決で勝利することができれば、逆転優勝は十分な射程圏内。現在はプレミアリーグで4連勝中＆6戦負けなし