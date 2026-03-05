ケビン・ウォーシュ氏＝2025年5月、米カリフォルニア州（ロイター＝共同）【ワシントン共同】米ホワイトハウスは4日、中央銀行に当たる連邦準備制度理事会（FRB）の次期議長にケビン・ウォーシュ元FRB理事を正式に指名し、議会上院に送付したと発表した。現在のパウエル議長の任期は5月15日まで。就任には上院の承認が必要となる。上院銀行住宅都市委員会の採決を経て、本会議で決まる流れ。ただ、司法当局によるパウエル氏に