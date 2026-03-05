J2新潟は4日、新潟・聖籠町のアルビレッジで7日のホームでの高知戦へ向け、ゲーム形式の練習などで汗を流した。J2藤枝への期限付き移籍から今季復帰したMFシマブク・カズヨシ（26）は、故障が完治して武器のドリブルでアピール。ホーム開幕戦で復帰後初出場を果たし、チームの勝利に貢献する。3日から練習に完全合流した期待のドリブラーは笑顔が止まらない。シマブクは「ずっとうずうずしていました」と完全復活を印象付ける